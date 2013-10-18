Москвичи не знают о возможности застраховаться от увольнения - опрос

Москвичи не знают о страховке от увольнения с работы

Согласно опросу, проведенному исследователями, 52% россиян не знает о существовании страхования от увольнения с работы. При этом, подобную страховку для заемщиков потребительских кредитов предлагают сегодня многие банки и страховщики.

Сейчас на рынке появляются дополнительные опции, с помощью которых компании надеются повысить популярность услуг этого типа.

"Эту страховку можно просто купить, но чаще всего ее предлагают при выдаче кредита или ипотеки. Страховые компании предлагают два основных риска, в случае которых вам выплатят деньги: первый – эти ликвидация или прекращение деятельности предприятия, второй – сокращение численности или штата работников", – пояснил в эфире радиостанции "Москва FM" экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

При этом, если вы, к примеру, уволились с работы из-за ссоры с начальником, выплачивать вам страховку не будут.

По словам Цыганкова, в месяц теряют и находят работу примерно полмиллиона человек, 75-80% уходят с работы по собственному желанию, а тех людей, которых сократили или уволили в связи с прекращением деятельности предприятия, всего лишь 3%.

Сейчас в некоторых компаниях появились и другие страховые случаи: смерть работодателя, призыв сотрудника на военную службу, возвращение сотрудника, который работал на вашем месте ранее.