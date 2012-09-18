В центре Москвы обнаружена ночлежка нелегалов

Сотрудники УФМС обнаружили ночлежку нелегалов в центре города. В доме на Брюсовом переулке проживало десять граждан Киргизии. Нарушители будут оштрафованы на пять тысяч рублей. Те, кто попался инспекторам не в первый раз, будут депортированы

Сотрудники миграционной службы города Москвы получили информацию, что в одном из зданий в ЦАО незаконно проживают приезжие из Средней Азии. Проверка в выселенном доме в Брюсовом переулке началась поздним вечером. Выяснилось, что большая часть квартир заселена гражданами России, но в одной из них инспекторы все-таки обнаружили подпольное общежитие. В нем незаконно проживали десять уроженцев Киргизии.

"При проверке по базам данных у иностранцев выявлены нарушения миграционного законодательства. В частности, отсутствие миграционного учета. Данным гражданам было предложено проехать в подразделение УФМС, где на них будут составлены административные протоколы. Со слов иностранцев, поселили их в дом сотрудники ЖЭКа. Информация будет проверяться", - сообщил корреспонденту канала "Москва 24" старший инспектор УФМС по ЦАО г. Москвы Игорь Миненков.

Максимальный штраф, который ожидает нелегалов, составляет пять тысяч рублей. Те из них, кто попался инспекторам миграционной службы не в первый раз, будут депортированы.

Напомним, столичные власти собираются сократить количество разрешений на работу приезжим до ста тысяч человек. С каждым годом эта цифра будет снижаться. Главная задача, которую выделили для себя городские чиновники, - замещение иностранной рабочей силы отечественными специалистами. Сейчас по квотам и патентам (индивидуальное право на работу на физическое лицо) трудятся около 320 тысяч приезжих. Данные по количеству нелегалов сильно разнятся – от 300 тысяч человек и больше.