Россияне предпочитают не работать с родственниками

Семейный бизнес можно рассматривать с разных точек зрения. Одни считают, что работа и семья - вещи несовместимые, другие полагают, что совместная работа сближает гораздо сильней, чем родственные связи.

Все существующие семейные бизнесы можно условно разделить на два вида, первый – спонтанно созданные предприятия, второй – существующие много лет и уже переданные по наследству успешные компании.

Фото: hh.ru

Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что большинству респондентов работать с родственниками сложнее, чем с малознакомыми людьми. У 45% опрошенных был опыт работы с родственниками: 18% работали с родителями, 14% - с супругами, 5% - с сестрами и братьями. Каждый третий из них признался, что с родственниками работать сложнее, чем с чужими.

Близкие родственные связи мешают правильно выстроить служебные отношения. В частности, 28% не могут выразить родственникам недовольство их работой, 23% не нравится, что родня всегда будет ждать поблажки. Каждый пятый не хотел бы оказаться подчиненным родственника, потому что это сразу вызывает негативное отношение со стороны коллег.

Однако опыт 29% опрошенных показывает, что работа с родственниками не отличается чем-то особенным. Еще 26% и вовсе указали, что работать с кем-то из семьи только легче, поскольку заранее знаешь, как с ним лучше строить общение и чего ожидать. Каждый второй считает, что на родного человека всегда можно положиться, потому что он подстрахует и прикроет при необходимости, в то время как далеко не каждый коллега пойдет на подобный шаг.

Интересно, что чаще предпочли бы работать с родственником чиновники и госслужащие (21%), а вот реже – представители добывающей сферы (3%).