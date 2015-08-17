Уволенных актеров хотят обучать другим смежным профессиям

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Москве разработают программу переподготовки и трудоустройства уволенных актеров театра и кино, сообщил замглавы департамента труда и занятости Владимир Рожков.

Их будут переобучать на специальности по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, таких как юбилеи, свадьбы, дни рождения и корпоративы, а также обучать другим смежным профессиям, передает Агентство "Москва".

На данный момент прорабатывается перечень профессий и должностей, которые близки к профессии актера.

По словам Рожкова, обсуждается идея создания профессионального объединения для актеров, оставшихся без работы, в виде гильдии или ассоциации. Это должна быть саморегулируемая организация, которая сможет сертифицировать деятельность бывших актеров театра и кино, занятых в сфере организации праздничных мероприятий.

Напомним, в Москве работает программа трудоустройства врачей и учителей.

Как работает центр трудоустройства врачей

1 декабря 2014 года открылся центр "Содействие". Здесь медики и чиновники могут получить информацию об открытых вакансиях, мерах социальной поддержки, и юридические консультации. Сотрудники центра также записывают соискателей на тренинги, программы профессионального обучения и повышения, помогают сориентироваться на рынке труда, подобрать вакансии, составить резюме.

В базе центра насчитывается порядка 18 тысяч медицинских вакансий. Более тысячи медиков, обратившихся в центр "Содействие", уже вышли на новое место работы. За все время работы Центра в него обратились более 4 тысяч врачей и медицинских работников среднего звена, из которых более четверти уже вышли на новое место работы.