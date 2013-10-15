При проверке объектов торговли в Москве задержаны около 150 нелегалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские полицейские выявили 113 выходцев из Средней Азии в ходе проверки торгового предприятия, расположенного на Сигнальном проезде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, там мигранты работали и проживали. Все задержанные были доставлены в отделы полиции для установления личности.

Там же их проверят на причастность к ранее совершенным преступлениям и законность нахождения на территории России. В отношении 34 иностранных граждан составлены протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в России.

Кроме того, сотрудники полиции проверили торговое предприятие, расположенное во 2-м Западном проезде Зеленограда, и задержали 72 выходца из стран ближнего зарубежья.

В отношении четырех из них протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в России.

Также был задержан 38-летний уроженец Узбекистана, предъявивший поддельное разрешение на работу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "подделка документов".

Ранее полицейские задержали в торговом центре на востоке Москвы почти 80 мигрантов. Из них 10 граждан находились на территории России незаконно.

Напомним, ранее Сергей Собянин поручил шефу столичной полиции Анатолию Якунину провести масштабные проверки всех торговых предприятий Москвы. Торговые точки будут проверять на наличие работников-мигрантов и соблюдение ими миграционного законодательства.