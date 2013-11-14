Россиян приглашают в Сочи на "олимпийские" вакансии

В Сочи объявили набор на "олимпийские" вакансии

Власти города Сочи объявили набор по списку "олимпийских" вакансий. Спектр работы для специалистов различного уровня довольно широк. Одно из основных требований - это знание английского языка.

"Средний срок заключения контракта с работником будет составлять 4 месяца. Будущим сотрудникам обеспечат бесплатный переезд к месту работы, так как вакансии размещены в абсолютно разных регионах России. Будет также организовано бесплатное питание", - сообщила в эфире радиостанции "Москва FM" руководитель отдела аналитики портала Superjob Валерия Чернецова.

Она также отметила, что в настоящее время в Сочи требуются специалисты в сфере транспорта и логистики, водители, механизаторы, инженеры по эксплуатации зданий, сервисные инженеры по обслуживанию оборудования и IT-специалисты.

"Олимпийские" зарплаты практически не отличаются от среднерыночных в городе. Например, горничным, официантам и поварам предлагают около 20 тысяч рублей в месяц.

Напомним, XXII Олимпийские игры пройдут в Сочи с 7 февраля по 23 февраля 2014 года.

Помогать в организации Игр будут около 2 тысяч волонтеров.