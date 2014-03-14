Заявку на привлечение мигрантов на работу можно будет подать онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Фирмы уже в этом году смогут подавать заявки на привлечение иностранных работников удаленно, сообщает Агентство "Москва".

Так, в 2014 году все документы можно будет заверять цифровой подписью, что позволит подать заявку через интернет, не обращаясь лично в уполномоченные органы РФ.

"Наша основная задача касалась не только нормативно-правового регулирования, но и создания организационных механизмов, которые соответствующим образом позволяют работодателю подавать заявку в удаленном режиме", - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты России Татьяна Блинова.

Напомним, что московские власти получили около 14,4 тысячи заявок от работодателей на привлечение к работе почти 1,2 миллиона иностранных граждан в 2014 году.