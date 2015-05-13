Дополнительный взнос в ПФР могут вычесть из зарплат - эксперт

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В России могут ввести дополнительный взнос на накопительную пенсию с зарплат в размере 1–2 процентов. Такую идею высказали главы Минтруда Максим Топилин и РСПП Александр Шохин на круглом столе с участием вице-премьера Ольги Голодец.

Экономический обозреватель Константин Цыганков в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что эту сумму работодатели могут вычесть из зарплаты сотрудников.

"Сейчас работодатель платит до 30 процентов нашего заработка на пенсионную систему и еще налог в 13 процентов. Как он должен на это реагировать? Либо он будет снижать деньги, которые вы получаете на руки, либо платить за вас больше", – сказал эксперт.

Цыганков отметил, что проблемы с пенсиями могут начаться у государства через несколько лет. "Денег нет, взять их пока неоткуда, а финансирование пенсий нужно. Причем оно понадобиться в период с 2016 по 2013 годы. Если в ближайшие годы на пенсионеров денег хватает, то потом могут начаться проблемы. Одна из идей была повышать пенсионный возраст. Но социальный блок очень против этого, так как уровень жизни у нас ниже, чем в Европе и продолжительность жизни ниже", – пояснил он.

Напомним, в апреле правительство России приняло решение о сохранении накопительной части пенсии. Дмитрий Медведев поручил Минфину и Министерству экономического развития представить предложения по балансировке бюджета с учетом решения по накопительной части пенсии и подготовить предложения по более эффективному использованию этих средств.

Как пишет "Коммерсантъ", дополнительный взнос может появиться после 2016 года. "Сюжет, связанный с тем, чтобы ввести на этапе 2016–2030 годов – а это следующий этап, в зависимости от доходов работников, взнос с работника", – цитирует издание Топилина.

Пенсионные накопления – это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств. – это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств. Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.

