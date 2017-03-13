Как изменится рынок труда в России в 2017 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Конкуренция усилится на российском рынке труда в 2017 году. На одну вакансию в среднем будет приходиться около семи резюме. Такой прогноз дала рекрутинговая компания HeadHunter.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что в 2017 году россияне будут активнее искать новую работу.

"В 2016 году на рынке труда конкурс составлял порядка шести с половиной человек на одну позицию. Сейчас мы ожидаем 7,2. В этом году конкуренция чуть-чуть подрастет. Рынок вышел из кризиса, соискатели стали активней. 2016 год был годом тишины, люди боялись искать работу. Сейчас рынок активизировался, появились новые предложения. Мы ожидаем некоторую активность и в связи с этим рост конкуренции", – пояснила она.

По словам эксперта, порядка 60 процентов российских соискателей – работающие люди, которые хотят сменить компанию и профессионально расти. Игнатова также рассказала, что сейчас наиболее востребованы IT-специалисты, инженеры, химики, биологи, фармацевты.

Россияне начали активнее искать новую работу

Как пишет "Коммерсантъ", наиболее острая конкуренция среди претендентов на рабочие места прогнозируется в сфере развлечений и массмедиа, а также среди юристов и бухгалтеров. При этом на фоне замедления инфляции имеющие работу могут рассчитывать на прирост реальной зарплаты.

Издание также отмечает, что в этом году число рабочих мест в России вырастет на восемь процентов. Этот показатель заметно ниже прироста спроса на новых работников в 2016 году, который составил 12 процентов.