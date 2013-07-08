Несчастная любовь больше вредит карьере мужчин, чем женщин

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичей опросили как, по их мнению, любовь влияет на работоспособность. Подробности рассказала в эфире "Москва FM" руководитель исследовательского центра портала SuperJob.ru Наталья Голованова.

"62% россиян считают, что взаимная, счастливая любовь способствует карьерному росту. В данном вопросе среди мужчин и женщин разночтений не выявлено. Мне кажется, что счастливый человек гармоничен во всех сторонах своей жизни, поэтому я за счастливых людей", – заключила Голованова.

Согласно опросу, несчастная любовь, по мнению 38% мужчин, скорее вредит карьере. Женщины же считают наоборот. Несчастная любовь заставляет их собраться и доказать, что они все могут.

Работники кадровых служб не пришли к единому мнению: 40% считают, что влюбленный сотрудник работает лучше, а 37% уверенны, что любовь отрицательно влияет на работоспособность.



В то же время каждый десятый россиянин считает, что чувства только мешают карьере, а 16% не видят связи между двумя этими вещами.

Однако, по мнению Головановой, основной фактор при трудоустройстве – это не влюбленность, а способность правильно выполнять свои функции, накопленный опыт и должное образование.