В России создают реестр запрещенных символов

Фото: ИТАР-ТАСС

Минюст и Роспатент перечислят обозначения, которые нельзя использовать в символике некоммерческих организаций (НКО) и товарных знаках. Это облегчит деятельность как изобретателей, так и экспертов, рассказал в эфире "Москва FM" ректор российского государственного Института интеллектуальной собственности Иван Близнец.

"Заявитель приходит в Роспатент и подает заявку на товарный знак, и он понимает, что можно и что нельзя использовать, создавая свой товарный знак. И конечно, это большое облегчение для экспертов, которые всегда будут сверять список с тем, что можно и нельзя регистрировать товарный знак", - пояснил Близнец.

Стоит отметить, что при анализе товарных знаков эксперт руководствуется личным субъективным мнением о степени схожести эмблемы с экстремистскими символами и уже существующими знаками. Так, анализ одной заявки длится примерно неделю.