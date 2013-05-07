Работа между праздниками непродуктивна - опрос

Работа в праздничные дни менее эффективна - опрос

Работа между праздниками непродуктивна. Такого мнения придерживается большинство опрошенных работодателей – 81%. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел портал Superjob. При этом эффективность работы чаще всего зависит от сферы деятельности компании, пояснила в эфире "Москва FM" руководитель отдела аналитика портала Superjob Валерия Чернецова.

"Чаще всего в малой результативности праздничной работы убеждены представители сферы маркетинга и услуг – 59%, а также IT, интернет-индустрии и связи – 51%", - отметила эксперт.

Сохранение прежнего уровня работоспособности среди своих сотрудников отмечают 19% руководителей в сфере подбора персонала, 12% представителей медицины и 9% промышленников. А вот мнения опрошенных работников разделились.

"50% работающих россиян считают, что эффективность работы снижается. Другие 50% уверены в обратном. Они объясняют это тем, что умение и желание работать зависит не от календаря, а от уровня мотивации и интереса к делу", - пояснила Чернецова.

Напомним, в понедельник, 29 апреля, началась самая короткая рабочая неделя в этом году. Она продлилась всего два дня, за которыми последовали пять выходных, с 1 по 5 мая. На этой неделе россиянам предстоит отработать 3 дня и затем отдыхать 4 дня - до 13 мая.