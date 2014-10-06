Компенсации за травмы в офисе и на производстве хотят увеличить вдвое

Компенсации за травмы на производстве увеличат в два раза

Компенсации для граждан, получивших травмы и заболевания на производстве и в офисе, с 1 января будущего года планируют увеличить в два раза. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд.

Согласно закону "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", люди, получившие травмы на производстве, имеют право на компенсацию расходов на медицинский и бытовой уход, а также на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные материалы для него.

До 2003 года размер оплаты расходов на медицинский и бытовой уход увеличивался пропорционально повышению минимального размера оплаты труда. Но затем размер выплат перестал повышаться и индексироваться. В настоящее время его величина составляет 1125 рублей в месяц (900 на медицинский уход и 225 - на бытовой). На ремонт машин и горюче-смазочные материалы выдают 835 рублей в год (размер компенсации также никак не индексируется).

Теперь Минтруд собирается увеличить выплаты. Согласно подготовленному проекту постановления правительства, со следующего года они составят:

на оплату бытового ухода - 543 рубля в месяц,

на оплату медицинского ухода - 2171 рубль в месяц;

на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные материалы - 2014 рублей в год.

Кроме того, планируется внести поправки в федеральный закон таким образом, чтобы компенсации регулярно индексировались.

Производственной травмой считаются только повреждения, полученные в рабочее время или при выполнении трудовых обязанностей и поручений работодателя. Поэтому важно заранее как можно подробнее описать в трудовом договоре свои обязанности и рабочий график. Если повреждения получены по пути на работу и при этом не использовался предоставленный работодателем транспорт, они не считаются производственной травмой. Компенсации травмированному сотруднику выплачивает не его работодатель, а Фонд социального страхования, куда с работы отчисляются страховые взносы.



