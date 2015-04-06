В Москве заработала горячая линия по вопросам задержки зарплаты

На задержку зарплаты теперь можно пожаловаться на горячую линию

В департаменте труда и занятости населения столицы заработала горячая линия по приему обращений о задержке заработной платы или ее выплате ниже прожиточного минимума, сообщает телеканал "Москва 24".

Также можно сообщить о выдаче зарплаты в конверте и о фактах нарушения законодательства, когда на предприятиях с наемными работниками не оформляются договоры.

Эта информация будет использована при планировании работы комиссии по легализации занятости и доходов. Работодателей-нарушителей в ближайшее время будут привлекать к ответственности.

Позвонить на горячую линию можно по телефону: 8 (499) 975-25-35.

"Москва в цифрах": Работа и зарплата

Добавим, что россияне стали реже соглашаться на "черную" зарплату. За последние 5 лет количество граждан, готовых работать по такой схеме, сократилась на 16 процентов. Такие данные приводит портал Superjob. Сейчас получать зарплату в конверте согласны 44 процента сотрудников.

Эксперт отметила, что в 2009 году согласных на "серые" схемы было 60 процентов, в 2011 году – 51 процент, в 2013 – 47, в прошлом – 48 процентов, а в этом – 44 процента.