В Новой Москве создадут миллион рабочих мест - Хуснуллин

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

К 2035 году на территории Новой Москвы появится около миллиона рабочих мест, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина.

По его словам, к этому времени в Троицком и Новомосковском округах будут проживать порядка полутора миллионов человек, а в эксплуатацию введут 100 миллионов квадратных метров недвижимости. Кроме того, предполагается реконструировать в Новой Москве более 380 километров дорог, а построить - 476.

"За два с половиной года с момента присоединения территорий к столице мы наблюдаем высокие темпы их развития: уже введено в эксплуатацию свыше 4 миллионов квадратных метров различной недвижимости, включая 1,6 миллиона квадратных метров жилья, построено 14 детских садов, четыре школы, шесть поликлиник, медицинский корпус, обустроены три парковые зоны, созданы 70 тысяч новых рабочих мест", - рассказал Марат Хуснуллин.

Как развиваются территории Новой Москвы

Всего в 2015 году в Новой Москве должно появиться около 35 тысяч рабочих мест. Итоговый вариант территориальной схемы ТиНАО утвердят в середине 2015 года.

Кроме того, на новых территориях планируется разместить шесть органов федеральной власти. В Новую Москву могут переехать Счетная палата, Мосгорсуд, столичные управления ФСИН, налоговой службы и Следственного комитета России и московская прокуратура. Также в ТиНАО могут появиться филиал НИИ им.Н.В. Склифосовского и Музей истории ГУЛАГа.

Как ранее сообщил M24.ru официальный представитель первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Александр Мачевский, директивных решений о переезде ведомств в Новую Москву со стороны правительства пока нет. Насколько целесообразен или эффективен данный переезд, смогут решить сами ведомства, отметил он.