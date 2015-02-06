Московская область лидирует по оформлению патентов для мигрантов - Воробьев

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Больше всего патентов для мигрантов оформляется в Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Власти контролируют поток приезжих благодаря миграционному центру в Красногорске.

"Я думаю, что мы здесь выходим в лидеры, и динамика оформления патентов, которая происходит в одном удобном месте, дает свои результаты и с финансовой точки зрения, потому что регион получает доход, и с точки зрения самой организации этих процессов", - приводит слова Воробьева "Интерфакс".

По словам губернатора Московской области, мигранты находятся под контролем, в части их депортации и оформления была проделана большая работа, которая будет продолжена и в дальнейшем.

Ранее стало известно, что теперь наличие патента у мигранта теперь можно проверить на сайте ФМС России. Об этом рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

В чем заключаются новые требования к трудовым мигрантам в России

"Действительность патента можно уже сейчас проверить с помощью онлайн-сервиса, но он пока подтверждает только выдачу патента. В ближайшее время будет доступен функционал получения информации о том, прошел ли платеж по патенту", - отметил Решетников.

Глава департамента добавил, что пока сервис дорабатывается. Для проверки сведений о патенте нужно ввести номер патента работника. Кроме того, Решетников рассказал, что при Многофункциональном миграционном центре в Москве открылся отдел по взаимодействию с работодателями.

Гендиректор ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Николай Федосеев, в свою очередь, пояснил, что работодатели помогут в централизованной доставке мигрантов в центр для избежания очередей. "Мы будем договариваться с работодателями о том, когда и сколько они привезут людей", - объяснил Федосеев.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Стоимость патента в Москве составляет 4 тысячи рублей.

Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком.

По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, а также выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.