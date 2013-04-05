Менее ответственные сотрудники реже испытывают стресс на работе

Лентяи испытывают на работе меньше стресса

Менее ответственным сотрудникам гораздо больше нравится свое рабочее место. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской компании Leadership IQ. Такие работники действительно испытывают меньше стресса и довольны повседневной жизнью, рассказал в эфире "Москва FM" психолог, коуч, бизнес-тренер Илья Богин.

"Чем меньше человек берет на себя ответственности, тем ему спокойнее. Это люди, которые работают на каких-то не очень высоких позициях, - сказал психолог. - Они не требуют к себе большого внимания, выполняют понятные, стандартные функции и избегают большого количества стрессов".

Но совсем безоблачной жизнь этих людей назвать нельзя. По словам Богина, они боятся быть уволенными или попасть под сокращение. Зато активные сотрудники склонны сравнивать себя с коллективом, что также губительно сказывается на психологическом состоянии.

"Вот эта игра в оцененность или неоцененность очень вредит моральному состоянию человека. Попытка себя сравнивать с другими сотрудниками заведомо упадочна. Это приводит к тому, что люди вместо работы занимаются сравнениями и обидами", - отметил бизнес-тренер.

По его словам, в любой организации, так или иначе, выживают сотрудники с активной позицией и творческим подходом к своей работе.

"Все живое пробьется – а балласт отвалится. Все равно остаются люди, которые ведут организацию к большим целям, их сразу видно, у них появляются самые лучшие проекты, они попадают в топ-менеджмент", - считает Богин.

Чтобы не заработать нервный срыв вместо продвижения по службе, психолог рекомендует не обращать внимания на коллег, смело браться за интересные проекты и предлагать свои идеи.