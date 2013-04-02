В столице пройдет конкурс "Московские мастера"

Фото: mos.ru

16 апреля в Москве стартует городской конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" среди студентов и мастеров производственного обучения техникумов.

Мероприятие пройдет в три этапа — в учреждениях профессионального образования, на городском уровне и региональном (мастера Центральной России и/или всероссийские олимпиады по профессиям начального профессионального образования).

Участие в конкурсе примут учащиеся по 16 видам профессий: станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, повар, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, парикмахер, портной, сварщик, облицовщик-плиточник, оператор ЭВМ, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, столяр, швея, повар, рабочий зеленого хозяйства.

Среди мастеров производственного обучения соревнования организованы по четырем профессиям: оператор ЭВМ, портной, повар, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Победители-студенты получат денежные премии в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а также знаки отличия и дипломы. Победителям среди мастеров по профессии "портной" будет вручен денежный приз в размере от 40 до 100 тысяч рублей и ценные подарки.