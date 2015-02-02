Скачка числа увольнений в Москве не произошло - Кудряшов

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Масштабы увольнения работников в 2015 году сохранятся на уровне прошлого года, сообщил Агентству "Москва" и.о. руководителя столичного департамента труда и занятости населения Вадим Кудряшов.

Так, в первом квартале 2015 года запланировано увольнение 23,8 тысячи работников в Москве. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные работодателями в службу занятости.

По словам Кудряшова, с 12 по 22 января текущего года 244 работодателя заявили о высвобождении 3,9 тысяч человек.

"Основная часть увольняемых из организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг, банковской и финансовой деятельности, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, обрабатывающих услуг.

Согласно данным, представленным работодателями в службу занятости в ноябре и декабре, в I квартале 2015 года запланировано высвобождение 23,8 тысячи работников. Ничего страшного мы не видим, все вполне соответствует допустимым значениям", - сказал Кудряшов.

Он добавил, что общее число уволенных в связи с сокращением штата или ликвидацией организации в прошлом году составило 94,5 тысячи человек.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что столичные власти помогут горожанам, потерявшим работу и оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за кризиса. По словам руководителя департамента социальной защиты Владимира Петросяна, ведомство обратилось к мэру с просьбой выделить дополнительные средства для адресной поддержки горожан.

Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости - даже одежду.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил M24.ru, что получить помощь горожане могут уже сейчас.