Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Работа

02 февраля 2015, 12:30

Скачка числа увольнений в Москве не произошло - Кудряшов

работа увольнения социальная сфера

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Масштабы увольнения работников в 2015 году сохранятся на уровне прошлого года, сообщил Агентству "Москва" и.о. руководителя столичного департамента труда и занятости населения Вадим Кудряшов.

Так, в первом квартале 2015 года запланировано увольнение 23,8 тысячи работников в Москве. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные работодателями в службу занятости.

По словам Кудряшова, с 12 по 22 января текущего года 244 работодателя заявили о высвобождении 3,9 тысяч человек.

"Основная часть увольняемых из организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг, банковской и финансовой деятельности, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, обрабатывающих услуг.

Согласно данным, представленным работодателями в службу занятости в ноябре и декабре, в I квартале 2015 года запланировано высвобождение 23,8 тысячи работников. Ничего страшного мы не видим, все вполне соответствует допустимым значениям", - сказал Кудряшов.

Он добавил, что общее число уволенных в связи с сокращением штата или ликвидацией организации в прошлом году составило 94,5 тысячи человек.

Ссылки по теме

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что столичные власти помогут горожанам, потерявшим работу и оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за кризиса. По словам руководителя департамента социальной защиты Владимира Петросяна, ведомство обратилось к мэру с просьбой выделить дополнительные средства для адресной поддержки горожан.

Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости - даже одежду.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил M24.ru, что получить помощь горожане могут уже сейчас.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать