Чувством юмора чаще гордятся журналисты, менеджеры и актеры

Фото: Москва 24

Чувство юмора все чаще становится конкурентным преимуществом при приеме на работу. По крайней мере, так считают некоторые из соискателей – они указывают в своих резюме это качество как профессиональное. Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, представители каких профессий чаще других считают своим преимуществом чувство юмора.

Первое место с большим отрывом в списке занимают журналисты – почти 2,3 процента из тех, кто ищет работу по этой специальности, считают умение пошутить необходимым условием при приеме на работу. За ними следуют менеджеры по развитию, актеры, специалисты по рекламе и PR, а также менеджеры высшего звена, дизайнеры, волонтеры и преподаватели.

С наименьшим интересом к чувству юмора относятся парикмахеры, водители, охранники и рабочие. Представители этих профессий реже всего говорят об этом в резюме.

При этом сами работодатели также нередко берут в штат только людей, умеющих посмеяться. В рейтинге 10 самых высокооплачиваемых вакансий для людей исключительно с чувством юмора первую строчку занимает генеральный директор розничной сети Jimmy Choo – соискателю предлагают совсем не смешную зарплату - от 280 до 300 тысяч рублей. Только человека, обладающего чувством юмора, возьмут и на должность управляющего объектом с окладом 80-150 тысяч рублей.

В списке также менеджер по продаже автомобилей, директор по технологиям и аналитике, ведущий инженер по тестированию ПО, инженер-геодезист, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам и продавец-консультант.