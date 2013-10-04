Москвичи примут участие в Международной акции по наблюдению за птицами

Фото: ИТАР-ТАСС

В грядущие выходные посетители Измайловского парка могут принять участие в Международной акции по наблюдению за птицами. В рамках акции люди по всему миру отправляются в парки, леса и на побережья, где ведут учет встретившихся им птиц. Затем собранная информация направляется в национальные Координационные центры.

В мероприятии могут принять как профессиональные орнитологи, так и любители пернатых – взрослые и дети. Список птиц можно будет выслать по электронной почте sopr@dront.ru, sopr-nn@mail.ru, отправить на сайты сайтах www.rbcu.ru,www.biodat.ru, сообщили в столичном департаменте культуры.

Также можно написать письмо по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 631, экоцентр "Дронт", Нижегородское отделение СОПР или продиктовать данные по телефону 8(831)434-46-79.

Анкеты участников акции будут выдавать администраторы Измайловского парка. В субботу с 13.00 до 14.00 их можно получить на площадке "Кроха", с 16.00 до 17.00 – на эстраде "Солнечная". А в воскресенье анкеты будут выдавать с 13.00 до 14.00 на площадке "Кроха".

Добавим, что в Международном наблюдении за птицами Россия участвует с 1995 года. С момента проведения первой переписи пернатых наблюдения провели более 750 тысяч человек.