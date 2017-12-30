Как исполнять свои обещания. Пять правил Нового года

Как же магически на нас действует календарь! С понедельника – на диету, с Нового года – на новую ступень. Сколько раз вы говорили себе, что с 1 января начнете совсем другую жизнь, но к концу месяца напрочь разочаровывалась в своей идее и забывала про свой to-do list? Может, вы что-то делали не так? Редакция портала Москва 24 вместе с психологом Ларисой Овчаренко собрала пять простых правил, как давать себе обещания на Новый год.

Концентрация

Фото: depositphotos/AOosthuizen

Не составляйте огромных списков. Обычно перед 31 декабря вы берете большой лист бумаги в линейку, красивую ручку и аккуратно выводите на листе: похудеть, бегать по утрам, не завидовать, перестать есть сладкое в огромных количествах, разучиться осуждать посторонних, неуместно шутить и сбегать от трудностей.

Затем вы добавляете еще пару десятков пунктов. Но эксперимент по глобальному преображению себя заканчивается нервным срывом. Не спешите делать из себя нового человека. Сконцентрируйтесь на паре важных пунктов и действуйте постепенно.

И не обещайте того, чего вы в принципе выполнить не можете. Научитесь отказывать, в первую очередь себе.

Детализация

Фото: ТАСС/YAY

Попробуйте все детально представить. После того как вы составили свой список из действительно важных пунктов, представьте, что изменится, если вы добьетесь своего. Ощутите реальность достижения этой цели.

Отфильтруйте важное от неважного, представьте, кто из близких людей оценит ваши изменения. Очень эффективно в этом случае так называемое колесо жизни – очень эффективный психологический тест, позволяющий визуализировать степень успешности человека.

Нарисуйте круг диаметром 10 сантиметров и разделите его от центра на сегменты. Есть стандартные сегменты: работа, личная жизнь, здоровье, хобби и так далее. Но можно обозначить собственные пункты − в зависимости от того, что вы хотите оценить: свое актуальное состояние и желаемое. Проще говоря, провести анализ, по десятибалльной шкале оценить каждый пункт, реально ли добиться предложенной цели или нет.

Фиксирование

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Попробуйте вести дневник. Вы думали, что уже выросли из этого? Вовсе нет. Психологи настоятельно советуют записывать важные события дня или просто любопытные мысли.

Такая полезная привычка позволит вам лучше понять себя: как вы меняетесь, что вас беспокоило в разные периоды жизни и как прошел ваш месяц. Может, понаблюдав за собой со стороны, вы решите что-то поменять.

Определитесь с целью и ведите записи, которые будут так или иначе связаны с этой целью. Такая практика называется в психологии "дневник достижений" или "дневник фиксации переживаний".

Поощрение

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Придумайте для себя систему поощрений. Как правило, отказываясь от плохих привычек, вы себя ничем за это не вознаграждаете. А зря!

Продумайте полезные подарки. Например, на деньги, сэкономленные от пирожных и плотных ужинов, купите себе шикарное платье или костюм, сводите себя на массаж или посвятите весь день любимым занятиям.

Визуализация

Фото: ТАСС/YAY

Визуализируйте свои желания. Распечатайте картинки с изображением вашей мечты и повесьте их на видное место. Или поставьте заставку на телефон, которая будет напоминать вам о ваших целях. Так вы вряд ли захотите отступить от своего.

Главное отличие визуализации от фантазии и мечты в том, что она создается специально под имеющую задачу, а фантазии обычно рождаются сами и живут самостоятельной жизнью. Так что отнеситесь к работе со своим сознанием с полной серьезностью. Самое простое упражнение – сделать детальный образ или сценарий определенного события и мысленно проиграть его несколько раз, воображая успешное выполнение задачи.