Надевай блин на голову и не плюй. Как гадали на Святки

Бросать башмаки, плавить олово, надевать на голову блин и бегать с полным ртом воды − все это часть святочных гаданий, излюбленной забавы девушек на Руси. Зачем нужны были эти ухищрения и какие случались конфузы, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Святки приходятся на время между двумя христианскими праздниками − Рождеством и Крещением, сейчас это период от 6 до 19 января. Хотя религия и предписывала держаться подальше от нечистой силы, от попыток предугадать судьбу и заодно повеселиться люди не отказывались.



Из материалов о святочных обычаях в Вощажниковской волости Ростовского уезда 1889 год Гадает преимущественно молодежь. Особенно девицы гадают с увлечением и почти всерьез; молодцы же принимают более случайное участие, больше в шутку.



Парни портили девушкам все расклады, нарушая правила гаданий, да и сами невесты на выданье не отставали. Молодых неизменно интересовало, ждать ли им свадьбы в новом году, а старшие больше всего боялись образов неурожая или смерти, нарисованных фантазией.

"А это похоже на..."

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Общие гадания схожи между собой, все они требовали богатой фантазии. Выводы из них делали, основываясь на правилах, которые в каждой деревне были свои, а то и вовсе без них. По принципу “что вижу, то пою”.

Один из способов − вылить растопленное олово или воск в ковш холодной воды. Получается какая-нибудь замысловатая фигурка, которую потом тщательно рассматривали и пытались определить, что же их ждет. По тому же принципу гадали на сожженной бумаге: скомканную бумагу поджигали со всех концов, а уже в испепеленном клочке, как и с восковыми фигурками, искали пророчества по очертаниям.

Гадали и с помощью куриных яиц. Белок отделяли от желтка и выливали в емкость с холодной водой. Фигура всегда получается примерно та же − сплошная масса с нитями, тянущимися кверху.

В Якутии до сих пор сохранилась традиция языческих гаданий, которые случаются в ночь на Старый новый год, − так называемое подслушивание бога судьбы Танха. Выведывают его планы довольно изощренными способами, например прячась в сене и слушая "разговоры" лошадей. По поверью, человек таким образом попадал в смертельную опасность: если конь заметит подслушивающего, не избежать ему гибели.

Быть в девках или не быть

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Гадания на суженого − самые разнообразные и многочисленные.

Петух-предсказатель. Гадающие приносят в избу петуха, насыпают на стол в обведенный углем большой круг три-четыре горсти овса, а туда − кольца. После на стол выпускали птицу: чье кольцо петух выкинет из круга, тому судьбой предписано в течение года жениться или выйти замуж.

Развитие меткости. Девушки идут во двор, берут горсть соломы из пучков, выбирая колоски попрямее. В избе пытаются воткнуть ее в потолок: кому удается попасть два раза подряд, той суждено найти жениха в предстоящем году.

Беганье с водой. Девушки идут на пруд, реку или к колодцу, набирают полный рот студеной воды и так как можно быстрее, не оглядываясь, бегут к своим домам. Кто не сможет добежать до дома, не выплюнув и не проглотив воду, тому придется посидеть в девках год и дольше.

Прятки по сугробам. Для этого гадания нужна квашня − деревянная кадка для вымешивания теста, а также мутовка для взбалтывания или скалка. Девушке завязывают глаза платком, прячут кадку в снег, после она ходит по сугробам, размахивая мутовкой, и ищет спрятанную от нее кухонную утварь. Жениха прочили в том случае, если девице удавалось не только найти кадку, но и ударить по ней лопаткой.

Подслушать у церкви. Один из видов гаданий, к которому предъявлялись самые строгие требования: девица непременно должна была пойти к храму в полночь и в полном одиночестве. Однако чаще всего это правило нарушали: на гадание ходили на пару часов пораньше, да еще и с толпой подружек. Если невесте на выданье удавалось услышать слово "ликуй" − ждать ей суженого, а если слова про упокой и вечную память − то не только не видать ей свадьбы, но и опасаться смерти.

Вымочить лучину. А это гадание разжигало соперничество в подругах. С помощью него можно было выяснить, кто выскочит замуж быстрее всех. Каждая девушка брала огарок лучины, первой зажженной утром от печи. С ними девушки шли к проруби, окунали их в воду, возвращались в избу и пытались зажечь: у той, у которой пламя разгорится быстрее остальных, близится свадьба.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Бросание башмака. Это, пожалуй, наиболее известное святочное гадание, описанное Жуковским в балладе "Светлана": "Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали / За ворота башмачок / Сняв с ноги, бросали". Если носок башмака лег по направлению к дому, сидеть еще девушке год дома, а если по направлению к дороге − ждать свадьбы. Башмаки кидали не только за ворота, но и за колодец. Действовали по тому же принципу: куда ляжет носком, оттуда и жениха ждать.

Ауканье на перекрестке. Обязательно в полном одиночестве ровно в полночь девица идет за деревню на ближайший перекресток и кричит "ау", ежась от страха перед нечистой силой. Откуда послышится громогласный ответ, оттуда и придет суженый. Есть и другой вариант − встать на перекрестке, очертить круг и слушать, что кругом происходит. Если доносится смех, радостные возгласы и пение, это хороший знак: нужно ждать скорой свадьбы. А с руганью и причитаниями результат обратный.

Кто ж достался

Мало знать, что свадьба вот-вот грянет. В Святки пробовали и утолить любопытство, узнав, какого мужа судьба посулила девушке.

Достать встречного. У деревенских девушек даже был способ узнать его имя. Нужно было дождаться, пока испекут первый овсяный блин, положить его на голову и идти на улицу. В таком виде следовало подойти к первому же встречному мужчине и спросить его имя − так и будут звать жениха. Только вот многие понимали, что к чему, и подшучивали над девушками: то выдумывали несуществующие имена, то отказывались говорить, пугая суеверных девиц.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Зазеркалье. Пытались выведать у потусторонних сил, и как будет выглядеть суженый. На стол стелили белое полотенце, на него ставили зеркальце, на зеркальце − рюмку с водой, в рюмку − кольцо. Девушка долго и пристально всматривалась в него, пока наконец ей не виделось лицо мужчины. Правда, только в том случае, если до этого она с ним не встречалась. А если суженой попался знакомый, то в кольце гадающая могла разглядеть только его затылок.

Самое известное гадание с зеркалами следующее: в 12 часов ночи девица ставит друг напротив друга два зеркала, по бокам одного из них зажигает свечи. Так и смотрит, пристально и не мигая, пока не увидит образ суженого. При этих гаданиях было принято снимать крест, при этом повторять фразу "не властен Бог, не благослови Христос" − молитву наоборот.

Мир снов. Чтобы увидеть во сне жениха, девушки прибегали к различным ухищрениям: втыкали конец веретена в косу, клали на ночь под подушку зеркало, карточных королей или же сыпали под кровать овес − мол, жених придет хлеб убирать.

Завлекали его в сон и гребенкой, которую клали под подушку, приговаривая: "Суженый, ряженый, причеши мне голову". Были и кулинарные способы: съедали на ночь наперсток соли, смешанный с водой, и ждали, пока суженый не явится во сне дать воды невесте.

Проще сразу позвать. И напоследок гадание для самых смелых: ночью, до пения петухов, пойти в баню, накрыть стол на двоих (только без ножей, иначе и зарезать может!) и позвать суженого разделить трапезу. После завываний ветра он должен явиться, только вот общаться с ним девушке нельзя − можно задать только один вопрос: "Как звать?" После этого, как верили в старину, жених отвечал, начинал вынимать что-то из кармана, и тогда девица должна была резко закричать: "Чур меня!"

Отзывались на этот зов в бане зачастую, правда, не потусторонние силы, а вполне себе реальные потенциальные женихи, следившие за суеверными барышнями.