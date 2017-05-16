"Москва онлайн" покажет единственный концерт пианиста Тиграна Амасяна в Москве

21 мая ЦДХ приглашает на концерт джазового исполнителя Тиграна Амасяна, который прилетел из Франции в Москву, чтобы дать один-единственный концерт для ценителей джаза и презентовать новый альбом An Ancient Observer. В свои 29 лет француз армянского происхождения уже добился признания на мировой сцене и успел победить во многих престижных конкурсах, в числе которых: конкурс пианистов имени Телониуса Монка (США), конкурс джазовых пианистов в Montreux (Швейцария) и так далее. В 2016-м Тигран был признал лучшим аранжировщиком года по версии Echo Jazz Awards. На счету пианиста пять сольных альбомов. Первый из них записан в 2011 году и продан рекордным для джазового альбома тиражом в 30 000 копий. Пластинка получила французскую версию Грэмми – премию Victoires de la musique.

Трансляцию концерта смотрите на сайте "Москва онлайн" 21 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.