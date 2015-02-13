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13 февраля, 14:29

Лекция онлайн: возвышение Москвы при Иване Калите и свержение Ордынского ига

прямые трансляции Мослекторий лекция смотреть онлайн на m24.ru Центральная библиотека им. Н.А. Некрасова

Фото: m24/Роман Васильев

17 февраля в Центральной библиотеке им. Н.А. Некрасова пройдет лекция "Возвышение Москвы. Московские Великие князья XIV - начала XVI вв".

Ведущий методист отдела научной популяризации Музеев Московского Кремля Марина Ракитина расскажет о том, как Иван Калита, выиграв борьбу с Тверским княжеством, сумел возвысить Москву. Также слушатели узнают, кто из потомков Калиты отважился противостоять Орде во время Куликовской битвы и кому все же удалось свергнуть могучее ордынское иго.

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 14.00.

  • Когда: 17 февраля, 14.00
  • Что: лекция о молодой Москве
  • Кто: Марина Ракитина
  • Кому смотреть: любителям истории
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