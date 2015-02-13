Лекция онлайн: возвышение Москвы при Иване Калите и свержение Ордынского ига

Фото: m24/Роман Васильев
17 февраля в Центральной библиотеке им. Н.А. Некрасова пройдет лекция "Возвышение Москвы. Московские Великие князья XIV - начала XVI вв".
Ведущий методист отдела научной популяризации Музеев Московского Кремля Марина Ракитина расскажет о том, как Иван Калита, выиграв борьбу с Тверским княжеством, сумел возвысить Москву. Также слушатели узнают, кто из потомков Калиты отважился противостоять Орде во время Куликовской битвы и кому все же удалось свергнуть могучее ордынское иго.
Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 14.00.
- Когда: 17 февраля, 14.00
- Что: лекция о молодой Москве
- Кто: Марина Ракитина
- Кому смотреть: любителям истории