Лекция онлайн: возвышение Москвы при Иване Калите и свержение Ордынского ига

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17 февраля в Центральной библиотеке им. Н.А. Некрасова пройдет лекция "Возвышение Москвы. Московские Великие князья XIV - начала XVI вв".

Ведущий методист отдела научной популяризации Музеев Московского Кремля Марина Ракитина расскажет о том, как Иван Калита, выиграв борьбу с Тверским княжеством, сумел возвысить Москву. Также слушатели узнают, кто из потомков Калиты отважился противостоять Орде во время Куликовской битвы и кому все же удалось свергнуть могучее ордынское иго.

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 14.00.