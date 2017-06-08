Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 июня 2017, 16:18

События

"Мослекторий" покажет встречу с мамой "Ждуна" на Cannes Lions Moscow Festival

12 июня в ROYAL BAR все рекламное сообщество столицы соберется на Cannes Lions Moscow Festival. Гости перенесутся в атмосферу креатива и лоска Каннского фестиваля, сразятся в турнирах по волейболу и футболу. Образовательная часть пройдет при поддержке PHD Russia и будет посвящена вдохновению и инновациям.

Не пропустите трансляцию Cannes from the Inside. На арене выступят люди, знающие "канских львов" изнутри. Именно они поведают, как одержать победу на фестивале. В числе спикеров:

  • член жюри Cannes Lions 2016, исполнительный креативный директор TWIGA Communication Group Михаил Елагин;
  • исполнительный креативный директор Leo Burnett Group Russia Михаил Кудашкин;
  • представитель компании, завоевавшей титул Creative Marketer of the Year на Cannes Lions 2016, руководитель департамента продуктового маркетинга и маркетинговых коммуникаций Samsung Mobile Russia Сейф Эль Хаким.

Также в этот день состоится встреча с создательницей оригинальной скульптуры "Ждун", голландской художницей Маргрит ван Брефорт. Скульптура создана в 2016 году и носит название Homunculus loxodontus. Изначально она установлена перед детской больницей в Лейдене. В февраль 2017 года скульптура перенесена внутрь медицинского центра Лейденского университета. Она символизируют пациента, который ждет своей очереди. В январе 2017 года произведение стало популярным мемом в российском интернете и названо Ждуном. Благодаря серому чудику, Маргрит стала одним из самых известных скульпторов в мире.

Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 12 июня в 12:50. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/announce/598]Встреча с мамой "Ждуна" на Cannes Lions Moscow Festival[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
прямые трансляции Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru

