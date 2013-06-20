Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 12:25

Экономика

Прожиточный минимум в Москве вырос до 9,85 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти утвердили новую величину прожиточного минимума. В расчете на душу населения за первый квартал 2013 года она составила 9,85 тысяч рублей. По итогам четвертого квартала прошлого года она была равна 9,747 тысячам рублей.

Для трудоспособного населения столицы прожиточный минимум утвержден на уровне 11,249 тысячи рублей, для пенсионеров - 6,918 тысячи рублей, а для детей - 8,559 тысячи рублей, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Напомним, накануне Мосгордума приняла новый закон о потребительской корзине, который увеличивает ее стоимость на 10,7 процента - до 10 тысяч 16 рублей.

