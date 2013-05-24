МЧС обследовало дома, жители которых ощутили подземные толчки

Фото: М24.ru

Сотрудники столичного ГУ МЧС проверили все адреса, с которых сегодня утром поступали сообщения о землетрясении. Каких либо изменений или последствий подземных толчков зафиксировано не было. В настоящее время продолжается работа спасателей во взаимодействии с экстренными службами города и специалистами института физики Земли.

Звонки от жителей на телефон "01" начали поступать около 10.20. Люди сообщали о качающихся люстрах и колебаниях воды в аквариумах. Руководители ряда фирм самостоятельно приняли решение о выводе сотрудников из офисов на улицу.

Как сообщает пресс-служба столичного правительства, всего на пульт дежурных МЧС поступило 36 сообщений о подземных толчках. Звонили жители ЦАО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, САО Москвы. Всего в проверках было задействовано 17 единиц техники.

"Главное управление МЧС России по Москве просит жителей и представителей средств массовой информации не создавать панических настроений. Оснований для беспокойства не имеется", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее на оперативном совещании в правительстве Москвы Сергей Собянин поручил спасателям успокоить москвичей после подземных толчков. По его словам, ничего страшного не произошло, и сейчас ситуацию нужно просто держать под контролем.