Все объекты Минпромторга проверят после ЧП под Самарой

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил провести проверку на всех объектах Минпромторга, которые могут представлять опасность для гражданского населения. Это решение было принято после ЧП на полигоне под Самарой, где сдетонировали снаряды.

Для проведения проверки будет сформирована межведомственная рабочая группа, куда войдут специалисты МЧС, Минпромторга и Ростехнадзора, сообщает РИА Новости.

Напомним, вечером 18 июня на полигоне в городе Чапаевск сдетонировали снаряды, после чего начался пожар. На складе хранилось несколько миллионов снарядов, радиус опасной зоны составил пять километров. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали местных жителей. В настоящее время спасатели фиксируют еще два тлеющих очага возгорания.

10 человек были госпитализированы в результате инцидента, а еще 27 помощь была оказана на месте. Пострадавшие получат компенсации, уже сегодня им выдадут по 10 тысяч рублей на неотложные нужды.