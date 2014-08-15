Приезжего из Африки проверили на лихорадку Эбола в столице

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Столичные медики проверили африканца с высокой температурой на лихорадку Эбола. Диагноз не подтвердился - у мужчина оказалась фолликулярная ангина, сообщает "Интерфакс".
В четверг поздно вечером в "скорую помощь" обратился мужчина с жалобой на высокую температуру. Прибывшие к нему на вызов медики обнаружили 30-летнего уроженца Нигерии, который приехал в Москву 14 августа. У мужчины была зафиксирована температура тела в 40 градусов.
У мужчины заподозрили лихорадку Эбола, и врачи взяли экспресс-анализы для проверки диагноза. Он не подтвердился - у мужчины оказалась тяжелая форма фолликулярной ангины.
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От госпитализации больной отказался, ему была оказана помощь на месте.
Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день вирус лихорадки Эбола диагностирован у почти 1,9 тысячи пациентов, более 1 тысячи человек погибли. В числе заболевших, в основном, жители Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинеи и Нигерии.
Лекарства от геморрагической лихорадки Эбола в настоящее время не существует. Больной либо выздоравливает самостоятельно, либо погибает. Смертность достигает 90 процентов.