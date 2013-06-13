Форма поиска по сайту

13 июня 2013, 08:22

Полиция проверяет подозрительный предмет в доме в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В доме №2 по 1-й Тверской-Ямской улице полиция и саперы проверяют подозрительный предмет.

"В четверг в 07.23 в службу "02" поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Место происшествия оцеплено, на месте работают кинологи", - рассказал M24.ru сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.

Собеседник добавил, что данных об эвакуации людей пока нет, проход пешеходов в возможной зоне поражения ограничен.

Между тем "Интерфакс" сообщает о том, что на месте происшествия найдена металлическая банка с нарисованным на ней черепом.

