Полиция проверяет подозрительный предмет в доме в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В доме №2 по 1-й Тверской-Ямской улице полиция и саперы проверяют подозрительный предмет.

"В четверг в 07.23 в службу "02" поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Место происшествия оцеплено, на месте работают кинологи", - рассказал M24.ru сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.

Собеседник добавил, что данных об эвакуации людей пока нет, проход пешеходов в возможной зоне поражения ограничен.

Между тем "Интерфакс" сообщает о том, что на месте происшествия найдена металлическая банка с нарисованным на ней черепом.