10 июня 2013, 08:16

Безопасность

Роструд проверит авиакомпании с легкомоторными самолетами

Федеральная служба по труду и занятости планирует проверить все авиакомпании, которые эксплуатируют легкомоторные самолеты. Это связано с участившимися случаями крушений – пять падений за последние три недели.

"Совместный надзор со стороны Минтранса России, Минсельхоза России, МЧС России, Росавиации, Роструда позволит привести деятельность организаций, оказывающих услуги с использованием легкомоторной авиации, в соответствие с действующим законодательством и обезопасит их работников", - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, последнее крушение самолета было 9 мая в Солнечногорском районе Подмосковья. Тогда разбился учебно-тренировочный самолет Аи-10.

Ранее 2 июня в Серпуховском районе Московской области упал "Extra 350", 31 мая разбился при взлете двухместный "СП-34", 26 мая в Краснодаре потерпел крушение самолет-амфибия "Ч-22", 15 мая в Ставропольском крае рухнул Ан-2. В результате аварий пострадало семь человек, шестеро из них погибли.

проверки Роструд крушение самолетов легкомоторные самолеты авиа и аэропорты

