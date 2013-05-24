Форма поиска по сайту

24 мая 2013, 15:02

Происшествия

На проезжей части в районе Белорусского вокзала просел грунт

Фото: ИТАР-ТАСС

Днем 24 мая напротив дома номер 4 по улице Лесная произошла просадка грунта на проезжей части. В результате образовалась яма площадью 15 квадратных метров и глубиной 60 сантиметров.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, провал произошел из-за проведения ремонтных работ коллекторов.

Напомним, сегодня это уже второе подобное ЧП. Ранее на северо-востоке во время строительных работ под землю провалился экскаватор – машина с ковшом угодила в провал грунта, который образовался под асфальтом. В результате инцидента никто не пострадал.

