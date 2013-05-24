Форма поиска по сайту

24 мая 2013, 08:56

Происшествия

Экскаватор провалился под землю на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы под землю провалился экскаватор

На северо-востоке Москвы произошло ЧП - во время строительных работ под землю провалился экскаватор. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в Высоковольтном проезде. Под асфальтом образовался провал грунта, куда угодила машина с ковшом.

В результате инцидента никто не пострадал, но стройку пришлось приостановить для извлечения экскаватора из ямы.

О ЧП M24.ru сообщили читатели. По словам читателя Алексея, после того, как экскаватор угодил в провал грунта, Высоковольтный проезд полностью перекрыли.

