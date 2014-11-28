В Капотне прорвало трубу магистрального водопровода

Фото: ТАСС/Юрий Машков

На юго-востоке столицы произошел прорыв трубы магистрального водопровода. Прорыв удалось локализовать, в настоящее время выясняются причины аварии, сообщает Агентство "Москва".

Сигнал об инциденте поступил на пульт диспетчера в 15.30. На место происшествия выехали аварийные бригады. Выяснилось, что прорвало трубу на пересечении 1-го Капотнинского проезда и улицы Капотня.

Авария не повлияла на водоснабжение домов района. Движение в районе места аварии не останавливали, поскольку прорыв воды не создал серьезных препятствий для автомобилей.

На месте аварии продолжают работать специалисты "Мосводоканала", которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в последний раз серьезный прорыв трубы водопровода произошел в Москве в начале октября. Тогда затопило всю Пятницкую улицу. Через час после сигнала ремонтные бригады локализовали повреждение. Однако движение на улице в районе аварии было перекрыто в течение нескольких часов.

Повреждение чугунной трубы, которую положили еще в 1959 году, произошло, предположительно, из-за подвижки грунта.