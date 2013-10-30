Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2013, 15:02

Экономика

Полиция проверяет мигрантов в промзоне на Бережковской набережной

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции проводят плановую проверку на территории бывшего завода "Пластик" на западе Москвы.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе УВД по округу, рейд по промзоне на Бережковской набережной направлен на выявление нелегальных мигрантов и установление их причастности к ранее совершенным преступлениям.

По уточнению собеседника издания, "после окончания проверки в отношении всех задержанных будут проведены необходимые действия". Информации о количестве нелегалов на территории бывшего завода пока нет.

промзоны рейды проверки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика