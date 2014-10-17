В промзонах нужно создавать рабочие места для среднего класса - Кузнецов

Фото: M24.ru

На территориях обновленных промзон нужно создавать рабочие места для среднего класса, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на международном форуме культуры, сообщает Агентство "Москва".

По словам Кузнецова, рабочие места должны создаваться, прежде всего, для людей проживающих на близлежащих территориях. Главный архитектор города призвал создавать "более сложные рабочие места, больше подходящие городскому характеру".

Московские промзоны ждет масштабное обновление. В первую очередь, власти планируют заняться перестройкой Тушинского аэродрома и ЗИЛа, а также промзон на Алтуфьевском шоссе, Силикатных улицах, Огородном проезде, в Южном порту и в других районах города. Некоторые зоны, такие как "Бирюлево", "Чертаново", "Калошино", "Коровино", "Вагоноремонт", не будут менять профиль: здесь разместятся новые производственные мощности.

Однако некоторые промышленные территории ждет совершенно новая судьба. Например, на месте Кусковского химического завода в Новогиреево должна открыться новая школа, а на месте Долгопрудненской агрохимической станции в поселке Северный СВАО построят малоэтажный жилой квартал.

Жилые дома появятся и на месте завода "Серп и молот" в ЮВАО, но они будут соседствовать с офисными зданиями, которые обеспечат горожанам до 16 тысяч новых рабочих мест. А на территориях, которые раньше занимал завод ЗИЛ, построят целый район площадью 37 гектаров, где найдется место для Музея хоккея и первого в России центра синхронного плавания.