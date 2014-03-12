В промзоне на севере Москвы произошел пожар

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории промзоны в районе улицы Розанова произошел пожар площадью 30 квадратных метров, информирует ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о происшествии поступило во вторник в 20:33. Первые пожарные прибыли на место инцидента в 20:44.

"Было установлено, что происходило загорание мусора и непригодных шпал на территории Брянского отстойника в промзоне на общей площади около 30 квадратных метров. На движение поездов и электричек данное загорание не влияет. В 21:59 загорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении ведомства.