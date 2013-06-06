Задержан аноним, "заминировавший" Генпрокуратуру и прокуратуру Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции задержали предполагаемого телефонного террориста, который "заминировал" здания Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы.

"Им оказался 46-летний москвич, который, по предварительным данным, был очень зол на сотрудников прокуратуры. Ранее его родственник проходил по одному уголовному делу и получил максимальный срок наказания за преступление. Задержанный пояснил, что просто хотел попугать сотрудников прокуратуры, которые участвовали в процессе по делу его родственника", - сказал M24.ru источник в правоохранительных органах столицы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". "Пока задержанный не очень охотно дает показания следствию, но заявил, что раскаивается в своем поступке и не думал, что его так быстро найдут", - отметил собеседник.

Напомним, анонимные звонки поступили в надзорные ведомства 5 июня. Звонивший сообщал, что в зданиях Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы якобы заложены взрывные устройства. В результате все сотрудники были эвакуированы из зданий. Помещения проверили оперативные службы, но угроза не подтвердилась.

"Не исключено, что задержанному будет предъявлен иск о возмещении компенсации за ложный вызов оперативных служб", - добавил источник.