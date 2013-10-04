Глава московской ГИБДД получил представление от прокуратуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная прокуратура в ходе проверки выявила большое количество нарушений в работе московского ГАИ, а также ненадлежащем контроле за деятельностью работников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Госавтоинспекции распространены факты привлечения граждан к административной ответственности без составления протокола об административном правонарушении, чем грубо нарушаются их права.

Кроме того, вскрыты факты, когда инспекторы ГИБДД по результатам административного расследования не привлекали нарушителей к ответственности, в частности, за управление незарегистрированным транспортным средством.

Нарушения также выявлены в деятельности межрайонных отделов государственного технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы

"По результатам проверки прокуратурой Москвы внесено представление начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Москве с требованием, помимо наказания виновных лиц, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих", - говорится в сообщении.