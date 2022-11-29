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30 ноября, 16:13

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Знакомые рассказали о похищении невесты родственниками в Тамбове

"Их поступки нечеловеческие": что известно о похищении невесты в Тамбове

В Тамбове мужчина вместе с отцом и старшим братом выкрал 18-летнюю девушку. Это случилось после того, как родственники отказались выдать ее за него замуж. При этом отец пострадавшей утверждает, что похититель – ее родной дядя. Расскажем все подробности случившегося.

Давай поженим!

Фото: tambov.sledcom.ru

20-летний молодой человек вместе с родственниками выкрал девушку еще 18 ноября. Мужчины ворвались к ней в квартиру, схватили и потащили в машину. Момент попал в объектив камеры видеонаблюдения, которая установлена над подъездом.

Девушку увезли в Нижегородскую область. Через несколько дней у нее получилось сбежать от похитителей и обратиться в полицию. Молодого человека уже задержали, его отца и брата объявили в федеральный розыск. Ухажера заключили под стражу, так как он мог скрыться от наказания, пояснили в прокуратуре Советского района Тамбова. Кроме того, его избранница опасается за свою жизнь и здоровье.

При избрании меры пресечения он говорил, что любит эту девушку.
из сообщения прокуратуры Советского района города Тамбова

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, молодой человек, его отец и брат – родственники местного предпринимателя Джамала Шамояна. В 2020 году он заочно получил шесть лет тюрьмы за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Дело Шамояна до сих пор есть в базе розыска МВД России.

"У этих людей никакой морали"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Отец девушки Тенгис Равоян рассказал, что дочь похитил родной дядя. По его словам, кроме отца и брата молодого человека, в краже невесты участвовали его мать и сестра. Слухи о том, что родственник хочет жениться на девушке, ходили и раньше.

"Они ворвались к нам в квартиру, избили и связали жену, дочку ударили по голове, связали скотчем и вынесли из дома. Решили насильственным путем сделать своей. У этих людей никакой морали, никаких человеческий понятий. Скажем так – он похитил свою племянницу", – рассказал Равоян.

Мужчина утверждает, что в Нижнем Новгороде похититель изнасиловал девушку, и теперь она проходит курс реабилитации. "Уроды, одним словом. Вся семья. Кто их знает – никто о них не скажет ничего хорошего", – отметил он.

Я не приемлю (бракосочетание) в родственных отношениях, это уродство какое-то – как можно изнасиловать свою племянницу? Все их поступки нечеловеческие.
Тенгис Равоян
отец похищенной девушки

В Сети распространился ролик, на котором, предположительно, сам Равоян зашел в кафе с автоматом и начал громить витрины. В процессе он постоянно спрашивал, где находится хозяин заведения. По неподтвержденной информации, кафе принадлежит родственникам похитителя. Огонь из оружия мужчина не открывал.

Знакомый девушки также рассказал, что похититель был ее родственником и испытывал к ней чувства, сообщает "Газета.ру". По его словам, практически каждую неделю молодые люди виделись в церкви. После того как отец пострадавшей написал заявление в полицию, ее ухажер сам сдался правоохранителям. При этом девушка якобы знала о похищении.

По словам Амика, у них с Беллой (имена похитителя и похищенной. – Прим. ред.) чувства есть друг к другу. По традициям у нас похищение есть, но, по его словам, у них была договоренность.
знакомый похищенной девушки

Знакомый девушки утверждает, что ее союз с молодым человеком не получился, потому что ее родители хотели выдать дочь только за богатого мужчину. Похититель же не был состоятельным, заключил собеседник издания.

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