Женщина захватила офис в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Женщина захватила офис фирмы на улице Ольховская и забаррикадировалась внутри, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина захватила офис ООО "Славянка", расположенный на улице Ольховская, дом 25, и забаррикадировалась внутри. Известно, что гражданка работала субподрядчиком, а указанная фирма проводила ремонт объектов силовых структур", – заявил собеседник агентства.

В настоящее время женщина находится в офисе и требует выплаты денег. На месте находятся сотрудники полиции.