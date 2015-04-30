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Новости

30 апреля 2015, 21:04

Происшествия

Женщина захватила офис в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Женщина захватила офис фирмы на улице Ольховская и забаррикадировалась внутри, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина захватила офис ООО "Славянка", расположенный на улице Ольховская, дом 25, и забаррикадировалась внутри. Известно, что гражданка работала субподрядчиком, а указанная фирма проводила ремонт объектов силовых структур", – заявил собеседник агентства.

В настоящее время женщина находится в офисе и требует выплаты денег. На месте находятся сотрудники полиции.

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