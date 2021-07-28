Подозреваемый в нападении на девушек в Тюмени объяснил свой поступок

В Тюмени местные жительницы заявили, что на них напал мужчина, забравшийся в квартиру через балкон. Пять девушек отмечали помолвку одной из подруг до поздней ночи, чем, видимо, и вызвали гнев соседа. Со слов пострадавших, обидчик набросился с кулаками, толкался, кричал и матерился. Рассказываем подробности происшествия, а также выясняем, что может грозить мужчине.



"Вел себя неадекватно"

В пятницу, 23 июля, в Тюмени мужчина напал на девушек, праздновавших в квартире на первом этаже помолвку подруги. Об этом сообщила одна из пострадавших Александра Першина в своем Instagram. К посту она приложила фрагмент видео с инцидентом.

На кадрах запечатлено, как мужчина толкает девушек, размахивает руками, а также матерится. Под конец он заявил, что "вышибет всех", и пригрозил в нецензурной форме, чтобы подруги закрыли рты и ложились спать. После этого мужчина удаляется на улицу через балкон.

"Мы собрались с девочками, чтобы отметить помолвку подружки. Слушали музыку, выпивали, смеялись. Никто из соседей нам замечаний не делал, даже напротив: были те, кто, видя нас на балконе, махал нам, поздравлял", – вспоминает подробности происшествия Першина.





Александра Першина пострадавшая В двенадцатом часу мы с девочками уже занесли все в квартиру, осознавая, что уже поздно и кому-то наши посиделки могут мешать. Мыли посуду. И тут к нам через балкон забегает мужчина и начинает всех бить.

По словам девушки, первый удар пришелся на ее беременную подругу. Мужчина якобы пихнул ту ногой, отчего она упала и ударилась головой. "Мы растерялись и не поняли, что происходит. Он стал бить, толкать всех остальных. Кричал и матерился. Вел себя неадекватно", – говорит Першина.

Девушка также пожаловалась, что правоохранительные органы вовремя не отреагировали на просьбу о помощи пострадавших. Она утверждает, что сразу после происшествия подруги позвонили в 112 и 102, их якобы попросили ожидать, однако на вызов так никто и не приехал.

В УМВД России по Тюменской области сообщили, что разбираются в ситуации. "Участковым уполномоченным полиции все стороны конфликта установлены и опрошены. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – заявили в ведомстве.

Проверку по факту происшествия взял на контроль и прокурор Тюменской области. Кроме того, он поручил разобраться с жалобой девушек на работу полиции и при наличии оснований принять соответствующие меры.



В Тюмени мужчина залез в чужую квартиру через балкон и избил девушек

Жертвы насилия или нарушительницы спокойствия?

После того как история получила широкую огласку, журналисты выяснили, что Александра Першина является вице-мисс Тюмень-2018. Вместе с тем девушке пришлось ограничить доступ к своей странице в Instagram из-за негатива в комментариях к ее посту.

"Меня сейчас полностью поливали грязью в моем же Instagram. Ладно в других Instagram, в каких-то пабликах, еще где-то, но никак не в моем, чтобы мне писали: "Сдохни, мразь", "Животное", "Тебе так и надо". Люди, вы серьезно? Я добропорядочный человек, я много работаю, я бы не сказала, что как-то я громко отдыхаю", – заявила она.

Девушка также пояснила, что опубликовала информацию о происшествии на своей странице не ради пиара. По словам Першиной, она хотела, чтобы нападавшего нашли и наказали по закону.





Александра Першина пострадавшая Чтобы этот человек понес наказание. Мы выплатим штрафы, что мы шумели после 23:00, ничего в этом страшного нет. Но это не означает, что нужно бить людей: женщин, девушек. Но 90% мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин – это нормально.

При этом портал 72.ru опубликовал сообщение от соседей подруг, которое якобы поступило в редакцию. По версии местных жителей, "крики" и "визги" из квартиры девушек долетали до ближайших домов. Соседи утверждают, что тоже вызывали полицию, чтобы правоохранители разобрались с нарушительницами спокойствия.

"Устроили балаган на весь двор после 22:00. Я являюсь жильцом этого дома. Информацию, которую озвучивают данные дамы, нужно еще проверить, предысторию они умалчивают, дабы выгородить себя из-за нарушения тишины. В полицию поступали на них вызовы, они зафиксированы", – пожаловалась соседка девушек.

Источник Life в правоохранительных органах сообщил, что в нападении на подруг подозревают 39-летнего продавца-консультанта магазина сантехники. Сам мужчина якобы сообщил полицейским, что залез в квартиру к девушкам, поскольку они шумели и не давали уснуть его восьмимесячному ребенку. Подозреваемый пояснил, что никого не бил, а только толкал.

Предположительно, мужчина ранее за драку уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда ему дали два года условно, однако в настоящее время судимость является погашенной.