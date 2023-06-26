"Семейная ссора"? Что известно о пожаре в Королеве, где погибли два человека

В подмосковном Королеве 25 июня произошел пожар в многоэтажке. В результате ЧП погибли мужчина и спасатель, который пришел к нему на помощь. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания мог стать поджог, сообщили в региональной прокуратуре. Рассказываем подробности происшествия.



Полыхающая высотка

Фото: Москва 24

В воскресенье, 25 июня, в подмосковном Королеве случился пожар в 25-этажном доме на улице Пионерской. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 21:13. Возгорание произошло в квартире на 14-м этаже. На место отправили 19 единиц техники и более 60 спасателей. Из высотки эвакуировали 50 человек. Еще 10 жильцов спасли по лестничным маршам, сообщили в региональном главке МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что тушение огня осложнилось плотным задымлением и высокой температурой. Кроме того, спасателям пришлось одновременно искать пострадавших жильцов и очаг возгорания. Огонь локализовали на площади в 40 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 23:41.

В результате ЧП погибли два человека. Один из них – спасатель, который пошел на помощь к жильцу дома.





из сообщения ГСУ СК РФ по Московской области Прибывший на место пожарный пытался спасти мужчину, находящегося внутри помещения. Во время перемещения с балкона квартиры, в которой был пожар, на балкон соседней мужчины сорвались и упали вниз. От полученных травм оба скончались на месте.

Причиной пожара мог стать поджог, сообщили в прокуратуре Московской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.



"Закрыла глаза от ужаса"

Фото: Москва 24

Очевидец пожара в Королеве Мустафа Мустафаев рассказал, что возгорание в квартире мог устроить ее хозяин. До происшествия в доме была семейная ссора, сообщает газета "Известия". По словам мужчины, раньше соседи не слышали скандалов из сгоревшей квартиры.





Мустафа Мустафаев очевидец пожара в Королеве По разговорам, парень какой-то выпивший, житель этой квартиры, с кем-то поругался, семейная ссора. И сам поджег квартиру.

Другой местный житель Камиль рассказал журналистам, что слышал несколько хлопков от взрывов стеклопакетов. По его словам, изначально огонь шел из кухни и уже потом перекинулся на балкон.

"Потом все полопалось, горящий шифер, пластик. И потом начали падать люди", – вспоминает Камиль.

Еще одна местная жительница рассказала, что балкон горел долго, так как пожарные не могли подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей, сообщает сайт "Аргументы и факты".





свидетельница пожара в Королеве Через какое-то время выпрыгнул человек, вроде бы – пожарный, он сидел на балконе. Также сидел жилец этой квартиры, который через минуты две высунулся и повис на перилах балкона. Провисел почти минуту, но в итоге полетел следующим. Я глаза закрыла от ужаса, не могла смотреть.

Свидетельница пожара уточнила, что после гибели спасателя и жильца огонь смогли потушить примерно через 15 минут. По словам другого очевидца, в момент падения один из прыгнувших "уже весь горел".

