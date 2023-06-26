"Семейная ссора"? Что известно о пожаре в Королеве, где погибли два человека

В подмосковном Королеве 25 июня произошел пожар в многоэтажке. В результате ЧП погибли мужчина и спасатель, который пришел к нему на помощь. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания мог стать поджог, сообщили в региональной прокуратуре. Рассказываем подробности происшествия.
Полыхающая высотка
В воскресенье, 25 июня, в подмосковном Королеве случился пожар в 25-этажном доме на улице Пионерской. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 21:13. Возгорание произошло в квартире на 14-м этаже. На место отправили 19 единиц техники и более 60 спасателей. Из высотки эвакуировали 50 человек. Еще 10 жильцов спасли по лестничным маршам, сообщили в региональном главке МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что тушение огня осложнилось плотным задымлением и высокой температурой. Кроме того, спасателям пришлось одновременно искать пострадавших жильцов и очаг возгорания. Огонь локализовали на площади в 40 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 23:41.
В результате ЧП погибли два человека. Один из них – спасатель, который пошел на помощь к жильцу дома.
Причиной пожара мог стать поджог, сообщили в прокуратуре Московской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
"Закрыла глаза от ужаса"
Очевидец пожара в Королеве Мустафа Мустафаев рассказал, что возгорание в квартире мог устроить ее хозяин. До происшествия в доме была семейная ссора, сообщает газета "Известия". По словам мужчины, раньше соседи не слышали скандалов из сгоревшей квартиры.
Другой местный житель Камиль рассказал журналистам, что слышал несколько хлопков от взрывов стеклопакетов. По его словам, изначально огонь шел из кухни и уже потом перекинулся на балкон.
"Потом все полопалось, горящий шифер, пластик. И потом начали падать люди", – вспоминает Камиль.
Еще одна местная жительница рассказала, что балкон горел долго, так как пожарные не могли подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Свидетельница пожара уточнила, что после гибели спасателя и жильца огонь смогли потушить примерно через 15 минут. По словам другого очевидца, в момент падения один из прыгнувших "уже весь горел".
Читайте также