Друзья звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей рассказали о поступавших ей угрозах

В Санкт-Петербурге, по предварительным данным, найдено тело звезды телепроекта "Дом-2" Анастасии Кочервей. По словам друзей, в последнее время ей не раз поступали угрозы: якобы это было связано с разгульным образом жизни. Подробности – в материале Москвы 24.
"В камышах плавает"
Тело молодой девушки нашли в акватории Финского залива еще 13 августа, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу. Внешних признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. По неподтвержденной информации, перед тем как его нашли, тело пролежало в воде от 3 до 10 дней. Точная причина смерти пока не установлена, но не исключается версия, что девушка утонула.
Очевидец Савелий Косинский рассказал Пятому каналу, что тело нашли совершенно случайно.
Косинский отметил, что лицо девушки в нижнем белье было не разглядеть, она лежала на животе. У нее были светлые волосы и татуировка на спине. Также, по данным ряда СМИ, в руке у погибшей были зажаты ключи от автомобиля BMW.
Официального подтверждения, что речь идет именно о бывшей участнице "Дома-2", пока нет. В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что для проведения следственных действий в Санкт-Петербург вызвали мать Кочервей.
"В Москве ей начали угрожать"
Родители Кочервей отказались верить в гибель дочери. По словам отца девушки, их смутили фотографии, которые им отправили. В то же время с родителями она сама не выходила на связь с 8 августа.
В свою очередь, подруга Кочервей, модель Олеся Малибу рассказала "КП-Петербург", что девушка пропала еще в начале августа. Она не сомневается, что бывшую звезду "Дома-2" убили. Малибу связывает это с образом жизни, который вела Кочервей.
"Настя работала в эскорте – это ни для кого не секрет. Сначала трудилась в Москве, но ей там начали угрожать. По моей информации, она была с женатым мужчиной, там папик достаточно богатый. У нее был конфликт с ним. Она думала, что он ради нее разведется и возьмет ее на обеспечение. Но это все сказки", – поделилась Малибу.
Также, по словам Малибу, у Анастасии в последнее время были проблемы с наркотиками. Якобы та впадала в депрессию, устраивала скандалы и истерики при обеспеченных клиентах. "Богатые мужчины не будут терпеть к себе подобное отношение. Она плакала перед ними, не хотела жить. Это только на фото она богатая и счастливая, но по факту это не так", – рассказала Малибу.
В том, что девушку убили, не сомневается и ее друг Никита Турчин. Он тоже рассказал о связи Кочервей с неким мужчиной, с которым она встречалась по эскорту, сообщает "Газета.ру".
"Тот был женат, но Кочервей хотела его увести из семьи. Может быть, жена и заказала? Там прям очень богатый мужик: то ли депутат, то ли крутой бизнесмен, олигарх", – рассказал Турчин.
Переехав в Петербург, Кочервей попала в плохую компанию, считает ее друг: по его словам, на одной из вечеринок девушку даже ранили ножом.
"Девчонка – инвалид детства"
Знакомый звезды "Дома-2" Александр Бенхин признался, что не общался с Кочервей около года. Поэтому он не смог предположить, почему она попала в такую ситуацию. По мнению Бенхина, это упертая девушка, которая сделала сама себя.
"Девчонка – инвалид детства. По ее словам, в детстве она была прикована к инвалидной коляске, не ходила. Но потом Анастасия не просто смогла встать на ноги, но и стала кандидатом в мастера спорта по бодибилдингу", – отметил он.
Ведущий "Дома-2" Влад Кадони в беседе с "360" назвал Кочервей забавной, необычной и харизматичной девушкой с "очень смешной манерой речи".
Отреагировала на историю с Кочервей и другая ведущая телепроекта Ксения Бородина. В своих социальных сетях она опубликовала черно-белую фотографию девушки.