Друзья звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей рассказали о поступавших ей угрозах

В Санкт-Петербурге, по предварительным данным, найдено тело звезды телепроекта "Дом-2" Анастасии Кочервей. По словам друзей, в последнее время ей не раз поступали угрозы: якобы это было связано с разгульным образом жизни. Подробности – в материале Москвы 24.

Фото: vk.com/Анастасия Кочервей

"В камышах плавает"

Тело молодой девушки нашли в акватории Финского залива еще 13 августа, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу. Внешних признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. По неподтвержденной информации, перед тем как его нашли, тело пролежало в воде от 3 до 10 дней. Точная причина смерти пока не установлена, но не исключается версия, что девушка утонула.

Очевидец Савелий Косинский рассказал Пятому каналу, что тело нашли совершенно случайно.





Савелий Косинский очевидец Проплывал мужчина на байдарочке, он заметил. Он говорит: "Там тело в камышах плавает. Вызывайте 112".

Косинский отметил, что лицо девушки в нижнем белье было не разглядеть, она лежала на животе. У нее были светлые волосы и татуировка на спине. Также, по данным ряда СМИ, в руке у погибшей были зажаты ключи от автомобиля BMW.

Официального подтверждения, что речь идет именно о бывшей участнице "Дома-2", пока нет. В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что для проведения следственных действий в Санкт-Петербург вызвали мать Кочервей.

"В Москве ей начали угрожать"

Фото: vk.com/Анастасия Кочервей

Родители Кочервей отказались верить в гибель дочери. По словам отца девушки, их смутили фотографии, которые им отправили. В то же время с родителями она сама не выходила на связь с 8 августа.





отец Анастасии Кочервей Много не сходится по тем фотографиям, что нам сбросили. Жена просмотрела эти съемки и убеждает, что это не она. Жена убедила меня, что это не она.

В свою очередь, подруга Кочервей, модель Олеся Малибу рассказала "КП-Петербург", что девушка пропала еще в начале августа. Она не сомневается, что бывшую звезду "Дома-2" убили. Малибу связывает это с образом жизни, который вела Кочервей.

"Настя работала в эскорте – это ни для кого не секрет. Сначала трудилась в Москве, но ей там начали угрожать. По моей информации, она была с женатым мужчиной, там папик достаточно богатый. У нее был конфликт с ним. Она думала, что он ради нее разведется и возьмет ее на обеспечение. Но это все сказки", – поделилась Малибу.





Олеся Малибу модель, подруга Анастасии Кочервей Она работала от 50 тысяч рублей в час. После угроз из Москвы она сбежала в Краснодар, а потом в Петербург.

Также, по словам Малибу, у Анастасии в последнее время были проблемы с наркотиками. Якобы та впадала в депрессию, устраивала скандалы и истерики при обеспеченных клиентах. "Богатые мужчины не будут терпеть к себе подобное отношение. Она плакала перед ними, не хотела жить. Это только на фото она богатая и счастливая, но по факту это не так", – рассказала Малибу.

В том, что девушку убили, не сомневается и ее друг Никита Турчин. Он тоже рассказал о связи Кочервей с неким мужчиной, с которым она встречалась по эскорту, сообщает "Газета.ру".

"Тот был женат, но Кочервей хотела его увести из семьи. Может быть, жена и заказала? Там прям очень богатый мужик: то ли депутат, то ли крутой бизнесмен, олигарх", – рассказал Турчин.

Переехав в Петербург, Кочервей попала в плохую компанию, считает ее друг: по его словам, на одной из вечеринок девушку даже ранили ножом.

"Девчонка – инвалид детства"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Знакомый звезды "Дома-2" Александр Бенхин признался, что не общался с Кочервей около года. Поэтому он не смог предположить, почему она попала в такую ситуацию. По мнению Бенхина, это упертая девушка, которая сделала сама себя.

"Девчонка – инвалид детства. По ее словам, в детстве она была прикована к инвалидной коляске, не ходила. Но потом Анастасия не просто смогла встать на ноги, но и стала кандидатом в мастера спорта по бодибилдингу", – отметил он.

Ведущий "Дома-2" Влад Кадони в беседе с "360" назвал Кочервей забавной, необычной и харизматичной девушкой с "очень смешной манерой речи".





Влад Кадони ведущий телепроекта "Дом-2" Есть люди, с которыми ты общаешься и видишь, что они стремятся быть ближе к норме, а Настя никогда не стремилась ближе к норме. Она понимала, что она, условно, баба-изюм.

Отреагировала на историю с Кочервей и другая ведущая телепроекта Ксения Бородина. В своих социальных сетях она опубликовала черно-белую фотографию девушки.