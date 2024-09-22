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23 сентября, 16:38

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Отец отравившихся в Красноярском крае детей рассказал свою версию произошедшего

Пельмени, дихлофос, антибиотики: чем могла смертельно отравиться семья под Красноярском

Четверо детей скончались после семейного ужина в Красноярском крае. Изначально в СМИ появилась информация, что трагедия произошла из-за продуктов из местного магазина, однако во время расследования появились и другие версии случившегося. Все детали – в материале Москвы 24.

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Фото: прокуратура Красноярского края

Семья из шести человек отравилась ужином в селе Красная Сопка под Красноярском. 32-летняя мать четверых детей купила в одном из местных магазинов курицу, пельмени и приправу, после чего вся семья ела эти продукты 20 сентября. Уже утром следующего дня и детям, и родителям стало плохо и они обратились за помощью к медикам с признаками сильного отравления. Об этом следователям рассказала сама женщина после того, как пришла в себя.

34-летний глава семейства также находится в сознании, отметили в региональном СК. На допросе мужчина уточнил, что симптомы у всех были одинаковыми – тошнота, рвота и боль в животе. Таблетки для облегчения состояния выпил только он, однако это никак не помогло.

Спустя время дочь потеряла сознание, пока он нес ее до машины, чтобы увезти в больницу. Он вызвал скорую помощь. Скорая помощь доставила жену и детей в больницу, следом его сестра увезла его в больницу. Смутно помнит, что чувствовал, как по дороге стало темнеть в глазах, кружилась голова.
детали допроса мужчины, чья семья отравилась в Красноярском крае

В итоге из-за неизвестного вещества погибли все четверо детей, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

"Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования", – отметили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

При этом врачам удалось сохранить беременность женщины – она на девятом месяце, сообщили СМИ. В то же время источник RT отметил, что пострадавшая находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

Фото: прокуратура Красноярского края

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении либо сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В прокуратуре региона отметили, что семья могла отравиться или самими продуктами, или тем, что попало в уже приготовленную пищу. При этом в ведомстве подчеркнули: показания женщины о покупке курицы в магазине не подтвердились после изучения видеозаписи с камер.

Кроме того, в доме нашли неизвестное сыпучее вещество без маркировки, а в холодильнике лежал антибиотик для крупного рогатого скота – у семьи есть подсобное хозяйство и домашние животные. Поэтому отрабатывается также версия об отравлении продуктами собственного производства, подчеркнули в прокуратуре. В СК также добавили, что в день случившегося дом обрабатывали дихлофосом.

В то же время в магазине, где пострадавшая женщина якобы купила еду, товары продавались с нарушениями ветеринарных требований, заявили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

"Горе для семьи большое"

Фото: прокуратура Красноярского края

Тетя погибших детей Ирина Ломакина рассказала "Известиям", что приехала к семье 21 сентября. По словам женщины, двери ей долго никто не открывал.

"Приехала, не могла достучаться. Он (глава семьи. – Прим. ред.) кое-как вышел, назад уже сам зайти не мог, я его завела", – рассказала она, также добавив, что один ребенок упал в обморок прямо на ее руках.

Брат пострадавшего Алексей в беседе с журналистами заявил, что родственник находится в тяжелом состоянии. Самих же супругов он назвал работящими.

Алексей не стал озвучивать свои версии случившегося, но подчеркнул, что, если в этом замешан местный магазин, его владелец ответит по заслугам. Однако продавщица торговой точки отвергла все обвинения. По ее словам, пельмени, которая купила пострадавшая, качественные, сертифицированные и хранились с соблюдением всех норм. Стоят они 200 рублей, и приобретает их "вся деревня", отметила сотрудница магазина.

"Мы тут самолепкой не занимаемся", – подчеркнула она в разговоре с RT.

Фото: прокуратура Красноярского края

Другие жители села положительно отзываются о пострадавшей семье. Один из соседей в беседе со СМИ назвал произошедшее шоком.

Хорошие люди, работящие. Как о родителях одни плюсы можно назвать. Шок. Не только у меня, но и у всех, кто их знал: у близких, у родственников и друзей. Конечно, шок. Горе для семьи большое.
Алексей Сидоренко
сосед семьи

В школе, где учились погибшие дети, обо всех членах семьи тоже отзываются хорошо, рассказала ТАСС замдиректора по учебно-воспитательной работе учреждения Полина Евсеенко. По ее словам, педагоги тяжело восприняли случившееся. Решается вопрос, чем можно помочь пострадавшей семье, отметила Евсеенко.

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Шмакова Екатерина

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