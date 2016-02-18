Националисту Максиму Марцинкевичу продлили арест на шесть месяцев

Максим Марцинкевич. Фото: ТАСС/Юрий Машков

Бабушкинский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок ареста националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак и его соратников, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя суда.

"Сегодня в ходе предварительных слушаний суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что заседание отложено на 28 февраля, на которых продолжатся предварительные слушания.

Марцинкевич, с августа 2014 года отбывающий наказание за изготовление экстремистских видеороликов, и девять его соратников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

По версии следствия, Марцинкевич и его сподвижники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все это делалось в 2012–2014 годах в рамках организованного ими движения "Оккупай-Наркофиляй", связанного с борьбой против торговцев "спайсами". Марцинкевич и его сообщники, считает следствие, причастны к нападениям на восьмерых граждан, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.

Напомним, для Марцинкевича это уже четвертое дело: две судимости он имеет за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости, и третью - за размещение в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания.

Расследование в отношении обвиняемых было закончено в январе 2016 года, обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой. Всего по делу проходят почти два десятка участников организации. В данном процессе на скамье подсудимых вместе с Марцинкевичем находятся еще девять человек.

Неформальное движение "Реструкт" занималось "ловлей" потенциальных педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации через социальные сети, устраивая встречи подозреваемых с подставными лицами из числа участников "Реструкта". "Воспитательные беседы" с подозреваемыми активисты записывали на видео и выкладывали в интернет.

После того, как правоохранительные органы начали задерживать участников "Реструкта", лидеры движения объявили о ликвидации проекта, при этом некоторые ячейки организации продолжили свою работу под старым брендом, другие сменили названия.