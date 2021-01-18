Что известно о сходе лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкессии

18 января на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии сошла лавина. По данным МЧС, под снегом еще могут находиться люди, один человек погиб. Поисково-спасательные работы продолжаются. Очевидцы, помогающие искать людей под снежными завалами, рассказали Москве 24, что происходит на месте происшествия.

Что случилось в Домбае

Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

Инцидент произошел днем 18 января в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, где располагается популярный горнолыжный курорт. "По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе", – сообщили в МЧС.

В момент схода лавины Павел Тыренко находился со своей девушкой внизу трассы. Он рассказал Москве 24, что слышал выстрелы пушки на учебном склоне. "Cначала было два выстрела пушки: сбивали лавины на трассе, которая снизу была. Видимо, не сбили. Потом выстрелили еще раз – третий раз. Потом отключили бугельный подъемник – он перестал работать", – рассказал Павел.





Павел Тыренко очевидец И буквально через минуту-две мы увидели лавину, которая катилась сверху. Все закричали, бросились врассыпную: кто в прокат, кто куда.

Павел с девушкой побежали в ближайший пункт проката. "Нам повезло, потому что мы были внизу, уже съехали с этой трассы. А те, кто были наверху или даже в середине, тех уже занесло. Там сложно было понять, сколько человек замело", – сообщил мужчина.

Местный житель, который также стал свидетелем схода лавины, рассказал Москве 24, что на горе снегом снесло пункт проката и туалет, а также завалило учебный склон. По его словам, в поисково-спасательных работах задействованы не только сотрудники МЧС, но и просто неравнодушные люди.

Видео: Москва 24



Руслан местный житель, очевидец Я был там, прямо когда лавина сошла. Мы сейчас всем народом помогаем людей искать. Тут очень много народу собралось, мы откапываем, ищем людей. Есть подозрения, что кто-то есть тут под снегом. Тут звонит чей-то телефон, но где – пока не можем понять.

"Мы прям на 4-м уровне работаем, наверху. Тут человек 300, 200 местных ребят точно есть. Мы копали, сейчас работает техника. Нашли 12 человек, все живы. Пока только один не может выйти на связь", – сообщил Руслан.

Инструктор по горнолыжному катанию Мурат во время схода лавины был на другом склоне, и ему удалось избежать попадания под снег.





Мурат очевидец Я был с мелкой в это время внизу, на другой трассе. Лавина сошла на синей трассе, среднего уровня сложности. Накрыло только часть ее, поэтому, говорят, под снегом не так много людей оказалось. МЧС сейчас и внизу, и наверх поднялись – ищут людей.

В диалоге с Москвой 24 мужчина также сообщил, что из-за происшествия ему продолжают звонить друзья и близкие, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Причина схода лавины

По предварительным данным, сход лавины мог произойти из-за сейсмического воздействия от другой лавины, которая была принудительно спущена в другом очаге.





Хизир Чочаев глава Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника.

Чочаев отметил, что лавина была средних размеров и составляла до нескольких десятков тысяч километров. Сейчас поисками пострадавших занимаются свыше 50 специалистов МЧС. Группу спасателей планируется увеличить до 172 человек.

На данный момент известно, что из-за схода лавины погиб один человек. "Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. <…> Скорее всего, не местный", – заявил Чочаев.

В Российском лавинном центре заявили, что в случае подтверждения информации об искусственном спуске опасной лавины это решение может расцениваться как грубое нарушение норм техники безопасности.

Видео: Москва 24



из сообщения Российского лавинного центра Если есть угроза для жизни людей, то ни одна лавинная служба не спускает лавины. Работа проводится во время закрытия курорта. Кроме того, в Домбае шел снег несколько дней.

Эксперты полагают, что даже если снег сошел после сейсмического воздействия от другой лавины, которую принудительно спустили в другом очаге, это в данном случае также нарушение техники безопасности.

На место происшествия уже выехали прокурор Карачаевска, его заместитель и сотрудники правоохранительных органов. Организована проверка.

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает Оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии 8 (878) 226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что шесть человек смогли выбраться из-под лавины.



Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко