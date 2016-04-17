В аварии на востоке столицы погиб человек

Один человек погиб в результате аварии на Щелковском шоссе. Еще трое пострадали, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло примерно в 0:30 17 апреля возле дома 11 на Щелковском шоссе. Столкнулись два автомобиля, водитель одного из них скончался на месте.

Подробности аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Напомним, накануне три человека пострадали в крупной аварии на севере Москвы. Одного из потерпевших в тяжелом состоянии в больницу доставили на вертолете МЧС.

Машины столкнулись в районе дома 13 на Головинском шоссе.