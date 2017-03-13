Мужчина устроил стрельбу у стриптиз-клуба

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе у входа в стриптиз-клуб на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратился сотрудник заведения, расположенного на Дербеневской улице и сообщил о том, что у входа в здание неизвестный стреляет в воздух из автомата.

У задержанного 34-летнего москвича был изъят списанный охолощенный автомат Калашникова и гражданский охолощенный пистолет "ТТ-СХ", а также холостой патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".